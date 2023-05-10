الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مؤرخ بريطاني: "كليوباترا" لعبت دورًا استراتيجيًا في العالم لمكانتها الأسطورية

الملكة كليوباترا
الملكة كليوباترا

وقال المؤرخ وعالم المصريات البريطاني البارز توبي ويلكنسون، إن الملكة كليوباترا لعبت دورا استراتيجيا في تاريخ مصر والعالم أجمع بسبب مكانتها الأسطورية.

وأضاف "توبي"، في مقال مع صحيفة "ذا كونفرزيشن" الدولية، أن الملكة كليوباترا تمكنت من الحفاظ على استقلال مصر من خلال دبلوماسيتها الذكية وقيادتها الاستراتيجية وشخصيتها الجذابة والقوية، وكانت امرأة حاكمة في عالم يسيطر عليه رجال أقوياء، ومصدرًا للسحر والقوة والذكاء، وشهد عهدها ازدهارا للثقافة والحضارة المصرية القديمة.
وأشار إلى أنه بالنسبة لخلفيتها العرقية، فقد كانت آخر ملوك السلالة البطلمية، وهي عائلة من أصل يوناني مقدوني عاشت في مصر لمدة 300 عام، وكانت أيضًا أول من تعلم التحدث باللغة المصرية في سلالتها.

وبسبب كل هذه الإنجازات التاريخية التي حققتها فالجميع يريد أن يدّعي أنها تنتمي لثقافته، وهو ما يفسر الطريقة التي تم تصويرها في سلسلة نيتلفكس المقرر عرضها اليوم الأربعاء، بظهورها سمراء البشرة.

ولفت الكاتب البريطاني، إلى أنه لم يكن لون جلد (بشرة) كليوباترا مهما في مصر القديمة، فكان دورها الاستراتيجي في تاريخ العالم أهم.

 هذا وخلال حكمها الذي دام 21 عامًا، في الوقت الذي تم استيعاب الدول الأخرى في شرق البحر الأبيض المتوسط من قبل قوة روما المتنامية، تمكنت كليوباترا من الحفاظ على إستقلال مصر من خلال دبلوماسيتها الذكية، وقيادتها الاستراتيجية، وشخصيتها الكاريزمية. 

واضاف أنها فترة مهمة بسبب موقعها في التاريخ - فهي الفرد الذي يربط العصر الهلنستي لخلفاء الإسكندر والإمبراطورية الرومانية التي تبعته - ومكانتها الأسطورية منذ وفاتها، وعندما ماتت كليوباترا، ماتت كذلك الحضارة المصرية القديمة كحضارة حية نابضة بالحياة.

ونوه بأن كليوباترا كانت ذكية واستراتيجية، وكانت امرأة حاكمة في عالم يسوده رجال اقوياء، وأكدت بقوة حقها في الحكم، واستغنت عن شقيقيها عندما حاولا إحباط أهدافها.

وبصفتها متحدثة باللغة اليونانية، كانت أيضا أول من سلالتها تتعلم التحدث باللغة المصرية، حتى تتمكن من التواصل مع رعاياها بلغتهم الخاصة، وكان هذا غير عادي للغاية في ذلك الوقت؛ نظرًا لاختلاف وصعوبات اللغة. ويصف كليوباترا بأنها مفكرة تقدمية وعالمة لغوية قادرة.

كما مكنتها مهاراتها القيادية من تجنب المجاعة في مصر عندما عانت بلدان أخرى في شرق البحر الأبيض المتوسط من المجاعة، وروجت للحضارة المصرية القديمة، وأسست معابد جديدة وتكريم الآلهة التقليدية، مع الحفاظ على مكانة مصر كدولة رائدة في العالم الهلنستي الناطق باليونانية.

وقال الكاتب البريطاني، إن كليوباترا لا تزال تبهر الناس؛ لانها مصدر سحر، كإمرأة حاكمة في عالم الرجل، وجدها الرومان غريبة ومثيرة للفضول ومثيرة للجدل، وضمنت كتابات المؤرخين والمعلقين الرومان سمعة كليوباترا بعد وفاتها.

الحضارة المصرية الحضارة المصرية القديمة التاريخية الكاتب البريطاني اللغة المصرية المؤرخ البريطاني الملكة كليوباترا

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