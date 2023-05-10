الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وفاة مصاب بحادث ميكروباص طنطا أثناء محاولة إسعافه

جثة
جثة

كشف مصدر أمني عن مصرع أحد مصابي حادث ميكروباص طنطا عقب وصوله المستشفى ومحاولة إسعافه، حيث تعرض 4 أشخاص لإصابات متفرقة في حادث تصادم ميكروباص بسيارة ملاكي على طريق "طنطا - كفر الشيخ" أمام قرية نواج مركز طنطا، وتم نقل المصابين للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا كفر الشيخ أمام قرية نواج مركز طنطا.

انتقلت سيارتا إسعاف لمكان البلاغ وتبين إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقلهم للمستشفي ورفع آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ابي إتخاذ الإجراءات القانونية اجهزة الامن اتخاذ إجراءات القانونية أجر ارة ارتكاب

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