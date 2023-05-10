وفاة مصاب بحادث ميكروباص طنطا أثناء محاولة إسعافه

كشف مصدر أمني عن مصرع أحد مصابي حادث ميكروباص طنطا عقب وصوله المستشفى ومحاولة إسعافه، حيث تعرض 4 أشخاص لإصابات متفرقة في حادث تصادم ميكروباص بسيارة ملاكي على طريق "طنطا - كفر الشيخ" أمام قرية نواج مركز طنطا، وتم نقل المصابين للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا كفر الشيخ أمام قرية نواج مركز طنطا.

انتقلت سيارتا إسعاف لمكان البلاغ وتبين إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقلهم للمستشفي ورفع آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.