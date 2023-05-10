مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 والقنوات الناقلة

يبحث عشاق الساحرة المستديرة بشكل يومي عن مواعيد المباريات اليوم، حيث يشهد، الأربعاء 10 مايو 2023، عدداً من المباريات المهمة حول العالم، أبرزها مباراة ميلان ضد إنتر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

ونستعرض لكم فى السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، والقنوات الناقلة فى جميع البطولات.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

ميلان ضد إنتر – 10:00 مساءً – قناة beIN Sports Premium 1

مواعيد مباريات اليوم فى الدوري السعودي

الباطن ضد الطائي – 7:00 مساءً – قناة SSC1

مواعيد مباريات اليوم في كأس الكونفدرالية الإفريقية

يانج أفريكانز ضد مارومو جالنتس – 4:00 مساءً – قنوات beIN Sports

أسيك ميموزا ضد اتحاد الجزائر – 7:00 مساءً – قنوات beIN Sports

مواعيد مباريات كأس مصر اليوم

فاركو ضد المصرية للاتصالات – 6:00 مساءً – قناة ON Time Sports 2

فيوتشر ضد طلائع الأسطول – 9:00 مساءً – قناة ON Time Sports 1