الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استشارى جهاز هضمى يكشف جهود الدولة فى القضاء على قوائم الانتظار

العمليات الجراحية
العمليات الجراحية

أوضح الدكتور محمد عاصم خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، وخبير النظم الصحية، كيف ساعدت المبادرات الرئاسية في إنهاء معاناة ملايين من المواطنين، كانوا على قوائم انتظار لإجراء العمليات الجراحية، قائلا: "إن القضاء على قوائم الانتظار من الإنجازات العظيمة جدا في ملف الصحة".

وأضاف الدكتور محمد عاصم خورشيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه أنه في حالة احتياج مريض للعلاج، أو إجراء تدخلي، لا يتم التأخر عنه، لافتاً إلى أن قوائم الانتظار لم تكن تعاني منها المنظومة الصحية في مصر فقط، وإنما في العالم كله، حيث دائمًا ما كانت توجد قوائم في الجراحات، ودائمًا ما تأخذ الناس مواعيد متأخرة جدًا، وهو ما يؤثر على حالتهم الصحية.

وأوضح الدكتور محمد عاصم خورشيد، أن القضاء على قوائم الانتظار لم يكن فقط في عمليات معينة، وإنما تقريبًا في كل التخصصات والعمليات الكبرى مثل زراعة الأعضاء، والقساطر القلبية وجراحات المخ والأعصاب، وكل الجراحات التي لا تتحمل الانتظار. 

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