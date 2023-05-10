الثلاثاء 09 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محمد الباز ينعى الكاتب الصحفى والنائب محمود بكرى

النائب محمود بكري
النائب محمود بكري

ينعى الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، وأسرة تحرير الدستور، النائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، والذي وافتة المنية منذ قليل، بعد صراع مع المرض، داعين الله أن يتغمده برحمه.  

الدكتور محمد الباز

وأعلن النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، منذ قليل، وفاة شقيقه الكاتب الصحفي، محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، بعد معاناة مع المرض.

وكتب بكري، في منشور عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: "بسم الله الرحمن الرحيم  إنا لله وإنا إليه راجعون - صدق الله العظيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره - أنعي أخي وشقيقي الغالي النائب د . محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، الذي توفي منذ قليل بمستشفى المعادي العسكري بعد فترة علاج زادت عن أكثر من 70 يوما.

وأضاف: “سيشيع الجثمان الطاهر ببلدته الحبيبة المعنا - بندر قنا، عصر اليوم بناء على وصيته، وسيقام العزاء لمدة ثلاثة أيام بالبلدة وسيحدد فيما بعد موعد العزاء بالقاهرة، رحم الله أخي العزيز وغفر له ما تقدم وماتأخر من ذنبه، وإنا لله وإنا إليه راجعون - مصطفى بكري والأسرة”. 

الأكثر قراءة

وزير الخارجية: مصر لن تتوجه إلى مجلس الأمن مرة أخرى بشأن ملف سد النهضة

التعاملات المسائية| سعر الدولار مقابل الجنيه المصري والليرة السورية اللبنانية اليوم الثلاثاء

"حياة كريمة".. شباب يرحبون بالمكتبات المتنقلة بالمحافظات لنشر العلم والتثقيف

مصطفى بكرى يعلن وفاة شقيقه النائب محمود بكرى

زوجة حسن شاكوش: "طليقى بيشهر بيا علشان أتنازل عن القضايا"

حامد فارس: مصر تحركت فى إطار دورها الريادى لإيجاد حل سودانى سودانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

محمد عبدالعزيز

هنا الخرطوم.. من «القاهرة»

أحمد الصغير

كلمة السر فى موجات السرقة الشمالية 3

وائل لطفي

التحدى والطريق

ماجد حبته

أرقام مطمئنة نسبيًا

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: إسرائيل سترد بقوة على أى تصعيد للفصائل الفلسطينية فى غزة

استشهاد فلسطينيين اثنين فى غارة إسرائيلية ضد «خان يونس» بغزة

فرنسا تحض إسرائيل على احترام القانون الدولى الإنسانى