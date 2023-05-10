محمد الباز ينعى الكاتب الصحفى والنائب محمود بكرى

ينعى الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، وأسرة تحرير الدستور، النائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، والذي وافتة المنية منذ قليل، بعد صراع مع المرض، داعين الله أن يتغمده برحمه.

الدكتور محمد الباز

وأعلن النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، منذ قليل، وفاة شقيقه الكاتب الصحفي، محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، بعد معاناة مع المرض.

وكتب بكري، في منشور عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: "بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون - صدق الله العظيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره - أنعي أخي وشقيقي الغالي النائب د . محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، الذي توفي منذ قليل بمستشفى المعادي العسكري بعد فترة علاج زادت عن أكثر من 70 يوما.

وأضاف: “سيشيع الجثمان الطاهر ببلدته الحبيبة المعنا - بندر قنا، عصر اليوم بناء على وصيته، وسيقام العزاء لمدة ثلاثة أيام بالبلدة وسيحدد فيما بعد موعد العزاء بالقاهرة، رحم الله أخي العزيز وغفر له ما تقدم وماتأخر من ذنبه، وإنا لله وإنا إليه راجعون - مصطفى بكري والأسرة”.