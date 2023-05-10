مصطفى بكرى يعلن وفاة شقيقه النائب محمود بكرى

أعلن النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، منذ قليل، وفاة شقيقه الكاتب الصحفي، محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ، بعد معاناة مع المرض.

وكتب بكرى في منشور عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: "بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون - صدق الله العظيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره - أنعي أخي وشقيقي الغالي النائب د . محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، الذي توفي منذ قليل بمستشفى المعادي العسكري بعد فترة علاج زادت عن أكثر من 70 يوما.

وأضاف: “سيشيع الجثمان الطاهر ببلدته الحبيبه المعنا - بندر قنا، عصر اليوم بناء على وصيته، وسيقام العزاء لمدة ثلاثة أيام بالبلدة وسيحدد فيما بعد موعد العزاء بالقاهرة، رحم الله أخي العزيز وغفر له ما تقدم وماتأخر من ذنبه، وإنا لله وإنا إليه راجعون - مصطفى بكري والأسرة”.