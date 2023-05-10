الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاتحاد الأوروبى يعرب عن "قلقه البالغ" من التصعيد الإسرائيلى فى غزة

الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى

دعا الاتحاد الأوروبي، إلى احترام القانون الإنساني الدولي، مؤكدًا وجوب حماية أرواح المدنيين في جميع الظروف.

 

وأعرب الاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي، عن "قلقه البالغ من التصعيد الأخير في غزة بعد الغارات الجوية"، وعبر عن "أسفه العميق للخسارة في أرواح المدنيين".

 

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ ساعات فجر اليوم، والذي أسفر عن استشهاد 15 مواطنًا بينهم 4 أطفال و4 سيدات، إضافة لإصابة نحو 20 آخرين بينهم إصابات وصفت بالحرجة، ودمار في الممتلكات.

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