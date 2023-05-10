الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبيرة أثرية: ملامح المومياوات لاعلاقة لها بالزنوج.. ونتفليكس اعتمدت على الجهل حول "كليوباترا"

مسلسل كليوباترا علي
مسلسل كليوباترا علي نتفليكس

علقت الدكتور سامية الميرغني، مديرة عامة لمركز البحوث والصيانة الآثرية بالمجلس الأعلى للآثار سابقًا، والخبيرة الأثرية، على ظهور "كليوباترا"، ببشرة سوداء في الفيلم الذي عرض على “نتفليكس”، مؤكدة أنها اعتمدت على الجهل الخاص بخصوص ما يرسم على الجدران ومعاني اللوحات.

 

الأفارقة ليسوا أصحاب البشرة السوداء فقط

وأضافت “الميرغني”، خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أنه لا يجب أن نركز على موضوع البشرة، حيث إن الأفارقة ليسوا أصحاب البشرة السوداء فقط. 

وتابعت، أن هناك مومياوات ملامحها وشكل الجمجمة والأنف والعين تؤكد أنهم ليسوا زنوج، كما أن أجمل شعر وأبهر الجميع يعود للملكة "تي" وظهر في مشاهد نقل المومياوات. 

وأكدت أن المصريين القدماء هم من صنعوا هذه الحضارة وليس الزنوج، كما أن القياسات هي أهم من البشرة، مشددة على أن التغير في الشكل هو للتكيف مع البيئة.

الخبيرة الأثرية كليوباترا بشرة سوداء الأفارقة الجدران مومياوات زنوج

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