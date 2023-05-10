الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ جراحة الأورام يكشف تفاصيل خطة الدولة لمحاربة مرض السرطان

مرض السرطان
مرض السرطان

أوضح الدكتور محمد جميل، أستاذ جراحة الأورام، والرئيس الأسبق لأقسام الجراحة بالمعهد القومي للأورام، ورئيس جمعية جراحة الأورام المصري الأسبق، جهود الدولة المصرية لمحاربة مرض السرطان، قائلاً: "إن هناك جهود كبيرة تقوم بها الدولة المصرية، خاصة فيما يتعلق بالاكتشاف المبكر للأورام السرطانية".

وأضاف الدكتور محمد جميل، خلال لقاءه عبر فضائية extra news، أن هناك مبادرات للاكتشاف المبكر لهذه الأورام السرطانية، لافتًا إلى أن الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لمريض السرطان في جميع مراكز الأورام، المتواجدة على مستوى جمهورية مصر العربية.

وأوضح أن الدولة المصرية تتكفل بالعلاج المجاني لكل مرضى السرطان، سواء كانت عمليات جراحية أو علاج إشعاعي أو علاج كيميائي، لافتا إلى أنه يوجد حاليا العلاج الموجه وهو علاج مكلف جدًا، وتقوم الدولة بتوفيره لمرضى السرطان.

وأشار إلى أن كل هذه الإجراءات لن تقضي على الورم الخبيث، لكنها تساهم في شفاء المرضى من الورم الخبيث، لافتا إلى أنه يوجد لدينا ثلاث مبادرات كبيرة جدا تم تنفيذها زمان، لم يكن المقصود بها السرطان، إنما قللت من مرض المثانة البولية.

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