وزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد بالأهلى

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، افتتاح منافسات بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد “رجال وسيدات” في نسختها رقم 39، بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، منصورو أريمو رئيس الإتحاد الإفريقي، الكابتن محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ومسؤولي كرة اليد المصرية والإفريقية.

وتقام بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد “رجال وسيدات”، في صالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادي الأهلي بالجزيرة، في الفترة من 9-19 مايو الجاري، والتي يشارك بها 21 فريقًا بواقع 10 فرق في منافسات الرجال و11 فريقا في منافسات السيدات.

وفي كلمته، أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته باستضافة مصر للعديد من البطولات العالمية والقارية الكبرى في العديد من الألعاب المختلفة، سواء في اليد أو الخماسي الحديث أو الجمباز والرماية.

وأكد الوزير أن مصر بالفعل أصبحت قبلة البطولات في العالم بفضل الدعم اللامتناهي من القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يولي ملف الشباب والرياضة عناية خاصة، مشيدًا بالترتيبات والتجهيزات والاستعدادات الخاصة باستقبال البطولة والفرق المشاركة وكافة الأمور المتعلقة بالإقامة والانتقالات.

وعبر وزير الشباب والرياضة، عن خالص تمنياته بالتوفيق للجميع وطيب الإقامة في مصر، متمنيًا دوام التوفيق ورفع اسم مصر عاليًا في هذا المحفل القاري الكبير، وذلك من خلال الأندية المصرية المشاركة بالبطولة.