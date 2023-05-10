الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خبير اقتصادى: افتتاح المصنع الجديد فى المحلة نقطة تحول بصناعة النسيج والغزل بمصر

مصنع غزل ونسيج
مصنع غزل ونسيج

قال  الخبير الاقتصادي خالد العتر، إنه تعتبر صناعة النسيج والغزل من الصناعات الهامة في مصر، حيث تشهد هذه الصناعة تطورًا مستمرًا خلال الفترة الأخيرة، وخاصة في مدينة المحلة الكبرى، فقد قامت الحكومة المصرية بتطوير عدد من المصانع في المحلة لزيادة إنتاجية هذه الصناعة وتحسين جودة المنتجات.

 

وأضاف “العتر”، في تصريحات لـ"الدستور"ـ أنه تشهد مدينة المحلة الكبرى قرب افتتاح أول مصنع مطور في المنطقة، حيث يتميز المصنع الجديد بتجهيزات حديثة وتقنيات متطورة لتحسين عملية الإنتاج ورفع كفاءة العمالة.

 

وأكد أنه تهدف الحكومة المصرية إلى تعزيز الصناعة النسيجية والغزلية في المحلة، حيث تعتبر هذه الصناعة من الصناعات الرئيسية في مصر، وتشكل مصدرًا هامًا للعمل والدخل للكثير من العاملين في المنطقة، وتعمل الحكومة على تطوير المصانع القائمة في المحلة وتحديثها بتجهيزات حديثة، وكذلك تشجيع المستثمرين على إنشاء مصانع جديدة في المنطقة.

 

وأوضح أنه يمثل افتتاح المصنع الجديد في المحلة نقطة تحول في صناعة النسيج والغزل في مصر، حيث يعد هذا المصنع مثالًا يحتذى به في تحسين جودة المنتجات وتطوير الصناعة بشكل عام. ومن المتوقع أن يساهم هذا الاستثمار الجديد في المحلة في توفير فرص عمل جديدة للشباب وتشجيع الاستثمار في المنطقة، وذلك من خلال جذب المستثمرين الذين يرغبون في الاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة للمنطقة.

 

وأشار إلى أنه تتميز صناعة النسيج والغزل في مصر بتنوع منتجاتها وجودة إنتاجها، حيث يتم استخدام أحدث التقنيات في عملية الإنتاج والتصميم، وتعتبر المنتجات النسيجية والغزلية المصرية منتجات ذات جودة عالية وتتميز بالتصميم الجميل والألوان الزاهية.

 

وأكد أنه تعتبر صناعة النسيج والغزل في المحلة مصدرًا هامًا للدخل القومي، حيث تساهم هذه الصناعة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة في مجال النسيج والغزل، وكذلك تحقيق فائض التصدير، وبالتالي تحسين الصادرات المصرية وتحقيق النمو الاقتصادي.

 

وأوضح أنه تهدف الحكومة المصرية إلى تطوير قطاع الصناعات النسيجية والغزلية في المحلة وتعزيز الاستثمار في هذا القطاع، وذلك من خلال توفير البيئة الاستثمارية المناسبة وتوفير الدعم اللازم للمستثمرين، وكذلك من خلال تطوير المصانع القائمة وتحديثها بأحدث التجهيزات والتقنيات المتاحة.

 

وأشار إلى أنه في النهاية، تعتبر صناعة النسيج والغزل في المحلة مصدرًا هامًا للدخل القومي، وتمثل إحدى الصناعات الرئيسية في مصر.

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