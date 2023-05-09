الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز يعاتب الجمهور لاهتمامه بخلافات حسن شاكوش وزوجته: "عملتوا لها سعر"

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

عاتب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الجمهور على الاهتمام بخلافات مغني المهرجانات حسن شاكوش مع زوجته، قائلًا: "موضوع حسن شاكوش ينتهي في محكمة الأسرة".

وأضاف الباز، خلال لايف البساط أحمدي، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن حسن شاكوش لا يمثل قيمة في حياتنا العامة، لكن حياته الشخصية تحولت فجأة إلى طوفان من الأخبار والمتابعة، لأن بها كل عناصر الإثارة.

وأردف: "ليا عتاب للجمهور، عمل قيمة وسعر، بيدور على أخبارهم وأخبار الطلاق، لتحظى بأكبر قدر من القراءة والمشاهدة، ثم يتهمون الإعلام بالاهتمام بالتفاهات، لو عايزين هذه الظاهرة تنتهي الناس لازم تاخد موقف، لو لقتني بأنشر أخبارهم متقرهاش، لأن الإعلام سلعة، والجمهور عليه مسئولية، نحو الأشكال الرائجة من الإعلام".

حسن شاكوش زوجة حسن شاكوش حسن شاكوش وزوجته الباز محمد الباز

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