الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مسعف وسائق بمرفق إسعاف الفيوم يسلمان 400 ألف جنيه عثرا عليها فى حادث

مسعف وسائق بمرفق
مسعف وسائق بمرفق إسعاف الفيوم يسلمان مبلغ 400 ألف جنيه

سلم مسعف وسائق بمرفق هيئة الإسعاف المصرية فى الفيوم، مبلغ مالي قدره 400 ألف جنيه إلي جهة العمل، بعد العثور عليها، في حادث انقلاب سيارة نقل على طريق  أسيوط الصحراوي الغربي اتجاه القاهرة بنطاق محافظة الفيوم  وإصابة شخص فى الحادث.

 

وكان المسعف أحمد محمود العربي، والسائق عطية حسن عبد الدايم، طاقم السيارة التابعة لمرفق إسعاف الفيوم قد عثرا على مبلغ 400 ألف جنيها، داخل سيارة نقل انقلبت على الطريق الصحراوي، بعد الانتهاء من عملية إنقاذ المصابين ونقلهم لأقرب مستشفي.

 

ووجه الدكتور هاني همام، مدير مرفق إسعاف الفيوم، الشكر للعاملين، مؤكدًا أن طاقم الإسعاف يمتاز بإخلاصه وأمانته في العمل، وأن الأعمال التي يقوم بها هي دليل على أمانته.

مسعف وسائق بمرفق إسعاف الفيوم يسلمان مبلغ 400 ألف جنيه حادث على الطريق الصحراوي

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