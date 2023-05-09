الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"السلع التموينية" تعلن عن مناقصة جديد لتوريد الزيت الخام

زيوت
زيوت

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن ممارسة محدودة رقم 1 لسنة 2023- 2024، لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية تشمل "1000 طن زيت صويا، 500 طن زيت عباد" على أن تُسلم خلال الفترة من 1 إلى 20 يوليو 2023.

وتابعت في بيان لها، أنه من المقرر عقد جلسة فض المظاريف، والبت يوم الخميس الموافق 11 مايو 2023. 

وفي سياق متصل، كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، عن أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن نقص السلع الأساسية فى الأسواق والمنافذ التموينية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنقص السلع الأساسية في الأسواق أو المنافذ التموينية، مُشددة على توافر كافة السلع الأساسية بشكل طبيعي، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميًا بكافة الأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، مُشيرةً إلى توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر مقبلة، موضحةً أنه يجري شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.

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