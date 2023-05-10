إقبال كبير على منافذ «كلنا واحد».. ومواطنون : أنقذتنا من جشع التجار
يتوافد المئات من المواطنين على منافذ ومعارض " كلنا واحد" التي تتيح السلع الغذائية بخصومات كبيرة لتناسب قدرات محدودى الدخل الشرائية الفئات، كما يتوافر داخلها جميع المنتجات الغذائية التي يحتاجها المواطن، وحرصت وزارة الداخلية على نشر معارض " كلنا واحد" في مختلف أنحاء الجمهورية، لرفع العبء عن كاهل المصريين.
التقت "الدستور" مع عدد من المواطنين الذين تحدثوا عن معارض " كلنا واحد"
" كلنا واحد" يطمئن المواطنين
قال" محمد علي" أحد سكان فيصل إنه يشعر بالأمان والطمأنينة بسبب وجود معارض " كلنا واحد" التى توفر المواد الغذائية التي يحتاجها وأسرته وتحميه من جشع التجار وغلاء الأسعار،مؤكدا أنه تعرف على المعرض من أحد جيرانه ثم بدأ في شراء كل متطلبات منزله منه، بخصومات كبيرة على السلع الغذائية.
وأضاف أنه أخبر أشقائه بمعرض"كلنا واحد" الذين أصبحوا زبائن دائمين داخل المعارض، موضحا أنها موجودة داخل كل مناطق محافظة الجيزة للتخفيف عن المواطنين، موجها الشكر لكل القائمين على تلك المعارض.
"كلنا واحد" رحمتنا من جشع التجار
من جانبها قالت "سهير محمد" تقطن في منطقة الدقي، إنها كانت تسمع كثيرًا عن معارض ومنافذ " كلنا واحد" لكنها لم تخوض التجربة، إلا بعدما وجدت جشع التجار يتزايد واختفاء كثير من السلع الغذائية بالأسواق، الأمر الذي جعلها تتوجه لمعارض "كلنا واحد" وهناك تفاجأت بوجود السلع الغذائية بأسعار مخفضة جداً، كما وجدت السلع التي لا تتوافر بالأسواق.
وأضافت أنها أصبحت من زبائن المعرض بعدما وجدت كل متطلباتها واحتياجات أسرتها من السلع الغذائية بأسعار مناسبة، كما أن المعرض بجانب منزلها ، فهى لا تذهب لأماكن بعيدة لشراء ما تحتاجه، مطالبة باستمرار المعارض التي خففت العبءعن المواطنين ووفرت لهم السلع الغذائية بأسعار مخفضة.