الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستشار الرئيس الفلسطينى: العقلية العدوانية الإسرائيلية ثابتة ولم تتغير (فيديو)

محمود الهباش
محمود الهباش

طالب محمود الهبّاش، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني، بضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها، ومؤكدًا في الوقت نفسه أن الشعب الفلسطيني مستمر في الدفاع عن حقوقه، لافتًا إلى أن السلطة الفلسطينية لا تعوّل على الإدارة الأمريكية في وقف التصعيد الإسرائيلي.

وأضاف "الهبّاش" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر فضائية الحياة، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الأراضي المحتلة تتعرض لمذبحة تنفذها سلطة الاحتلال، لافتًا إلى أن الاحتلال ينفذ اعتداءات همجية تجاه الشعب الفلسطيني، وهذا الأمر مستمر منذ سنوات طويلة.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة مواقع في قطاع غزة فجر اليوم، لافتًا إلى أن العقلية العدوانية الإسرائيلية ثابتة ولم تتغير، حيث إن هناك أزمة سياسية داخل إسرائيل والحكومة الإسرائيلية تريد تصدير الأزمة بعيدًا عنها، وبالتالي تتجه إلى العدوان على قطاع غزة.

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