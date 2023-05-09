الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سامح شكرى: أمريكا وغيرها تقيم الأمر كما تشاء بالنسبة لعودة سوريا للجامعة العربية

سامح شكري
سامح شكري

قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن أمريكا وغيرها تقيم الأمر كما تشاء بالنسبة لعودة سوريا للجامعة العربية، ولكن من المؤكد أن سوريا دولة عربية تعرضت لأزمة طاحنة جعلت مقعدها فارغًا في الجامعة العربية منذ 12عامًا. 

عودة سوريا للجامعة العربية

وأكد شكري، خلال لقاء خاص له ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن سوريا تعرضّت لدخول عناصر إرهابية، لدعم وجهة نظر مقابل وجهة نظر أخرى، وتدخلات قوات أجنبية على أراضيها، لافتًا إلى أنه عندما زار دمشق والتقى الرئيس السوري بشار الأسد تحدثا عن عودة النازحين السوريين إلى وطنهم.

وتابع: "الأزمة السورية قضية عربية يتم التعامل معها في إطار عربي في ظل جمود التحركات الدولية، وأتمنى أن يكون هناك تضافر للجهود الإقليمية والدولية لتشجيع الحكومة السورية، لاتخاذ خطوات مقابلة تعترف بما تم من إنجازه".

شروط عودة سوريا

واستطرد: "لا توجد شروط لعودة سوريا للجامعة العربية، وإنما أمر سيادي يعود للدولة السورية، ولا بد من خروج كافة القوات الأجنبية من سوريا؛ حيث توجد على الأراضي السورية".

سامح شكري الخارجية المصرية عودة سوريا للجامعة العربية على مسئوليتي صدى البلد

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