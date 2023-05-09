شكرى: الدولة المصرية جاهزة للتعامل مع الأوضاع الإنسانية جراء الأزمة السودانية

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن جميع أجهزة الدولة المصرية جاهزة للتعامل مع الوضع الإنساني جراء الأزمة السودانية.

الأزمة السودانية

وأكد وزير الخارجية المصري، خلال حوار خاص له ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تحدث مع كل من "البرهان" و"حميدتي"، وكان هناك تأكيد على الثقة التى يوليها الطرفان في القيادة المصرية وجهودها المستمرة لحل الأزمة.

العلاقات المصرية السودانية

وأضاف أن جهود وعلاقات مصر في السودان متشعبة ومتنوعة، ولا توجد تفرقة بين العناصر المختلفة هناك.

وتابع: "الدور المصري في السودان يسعى لتحقيق التوافق والتفاهم، موضحًا أن القيادة السودانية واثقة في قدرة مصر على تقديم الدور المنوط بها في الأزمة السودانية".

القضية الإنسانية السودانية

واستطرد: "كل الأجهزة المصرية جاهزة بكامل استعدادها للتعامل مع القضية الإنسانية السودانية من النزوح واللجوء للسودانيين".