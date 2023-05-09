سامح شكرى: ما يحدث فى السودان شأن داخلى ولا يجب التدخل من الخارج

قال سامح شكري، وزير الخارجية المصرية، إن قرار الجامعة العربية بشأن السودان شكل مجموعة اتصال من مصر والسعودية والأمين العام للجامعة العربية لحل الأزمة السودانية واحتوائها.

حل الأزمة السودانية

وأكد شكري، خلال لقاء خاص له ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الجامعة العربية والنطاق العربي هما الأقدر على فهم القضية السودانية وتوظيف الصلة بالأطياف السودانية لحل الأزمة.

وأضاف في حديثه، أن الأزمة السودانية هي قضية عربية ولا بد من حلها من خلال التفاعل العربي والجهود المبذولة على مستوى الجامعة العربية.

الجهود الدولية لحل الأزمة

وتابع: "نرحب بكافة الجهود المخلصة التي تؤدي إلى نتائج إيجابية في الأزمة السودانية، ونسعى أن يكون هناك توحيد في الرؤى بين الشركاء الإقليميين لحل الأزمة".

واستطرد: "الصراع في السودان داخلي ولا يجب أن يكون هناك تدخل خارجي في هذه الأزمة لمراعاة مصلحة الشعب السوداني".

العودة للحوار

وأردف: "مصر ترى أن ما يحدث في السودان شأن داخلي، ويجب التركيز على وقف إطلاق النار للعودة إلى الحوار، خاصة أن الشأن السودان له حساسيته وتعقيداته، لذا يجب ترك الساحة للشعب السوداني في أزمته للحفاظ على وطنه من أي تدخل خارجي يكون هدفه مصلحته وليس مصلحة السودان".