الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السعودية تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية فى سوريا

السعودية
السعودية

قررت المملكة العربية السعودية، استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في الجمهورية العربية السورية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، إنه انطلاقًا من روابط الأخوة التي تجمع شعبي المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، وحرصًا على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأخذًا في الاعتبار القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية الذي انعقد في القاهرة بتاريخ 17/ 10/ 1444هـ الموافق 7/ 5/ 2023م، القاضي باستئناف مشاركة وفود الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، وعملًا منها بمبادئ ميثاقي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والمواثيق والأعراف الدولية، فقد قررت المملكة العربية السعودية استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في الجمهورية العربية السورية.

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السعودية تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية فى سوريا

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