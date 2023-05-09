شكرى: نأمل أن ينتهى الصراع السودانى لكن الأمور تسير نحو الاستمرارية

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن الدولة المصرية ملتزمة بالاتفاقيات والمعاهدات التي تقتضي الحماية للاجئين والنازحين نتيجة الصراع في السودان، ولكن يجب أن تتحمل الدول الأوروبية بعضًا من هذه الأعباء، خاصة أن مواردها وإمكانياتها المالية تفوق إمكانيات دول الجوار.

الجهود المصرية لحل الأزمة السودانية

وأكد "شكري"، خلال حوار خاص له ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن أوروبا تتحدث عن حقوق الإنسان دائمًا وليس هناك ما هو أقوى مما يحدث في السودان الآن، حيث حياة المواطنين المدنيين مهددة بصورة مباشرة.

وتابع: "نأمل أن ينتهي الصراع السوداني، ولكن الأمور تسير نحو الاستمرارية في الصراع".

الصراع السوداني

واستطرد: "أتواصل مع الخارجية السعودية بشأن الأزمة، ولكن الأمور لا تسير وفق ما نرغبه للسودان".