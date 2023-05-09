الثلاثاء 09 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سامح شكرى: اعتراف دولى بحُسن استضافة الدولة المصرية للوافدين من السودان

سامح شكري
سامح شكري

قال سامح شكري، وزير الخارجية المصرية، إن الدولة المصرية حرصت منذ بداية نشوب الأزمة في السودان، على توفير كافة الوسائل المناسبة من أطعمة ومياه على ضوء الأعداد الكبيرة للسودانيين القادمين إلى مصر.

العلاقات المصرية السودانية

وأكد شكري، في حوار خاص له ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن القادمين من السودان أبرياء وليس بهم عناصر مندسة لإيذاء الدولة المصرية.

وأضاف في حديثه، أن مصر تراعي الإجراءات في دخول الوافدين إليها لمنع أن يندس أحد بينهم من عناصر تؤذي المصريين، مؤكدًا أن الدولة المصرية طالبت منظمة الأمم المتحدة بتكثيف  جهودهم  لزيارة المنافذ والاطلاع على كل ما تقدمه مصر للقادمين إليها من مختلف الجنسيات.

حُسن استضافة مصر للوافدين

وتابع: "هناك اعتراف دولي من المنظمات الخارجية بحُسن استضافة الدولة المصرية للوافدين من السودان من مختلف الجنسيات".

واستطرد: "مصر توفر كل الخدمات لجميع المقيمين على أراضيها بدون تفرقة مع أحد".

سامح شكري على مسئوليتي الأزمة السودانية الخارجية المصرية الوافدين من السودان تعامل الدولة مع الوافدين

الأكثر قراءة

زوجة حسن شاكوش: "طليقى بيشهر بيا علشان أتنازل عن القضايا"

شهود عيان من غزة يروون لـ"الدستور" تفاصيل ليلة الحزن الدامية

بالأسماء.. نجاة 3 أشخاص من الموت في تصادم معدية ببورسعيد

طلاب طب بيطرى أسيوط يشاركون بأفكارهم فى ندوة جهاز تنمية المشروعات

العثور على جثة شاب مذبوح داخل عقار تحت الإنشاء بالفيوم

السعودية تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية فى سوريا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

محمد عبدالعزيز

هنا الخرطوم.. من «القاهرة»

أحمد الصغير

كلمة السر فى موجات السرقة الشمالية 3

وائل لطفي

التحدى والطريق

ماجد حبته

أرقام مطمئنة نسبيًا

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينيين اثنين فى غارة إسرائيلية ضد «خان يونس» بغزة

فرنسا تحض إسرائيل على احترام القانون الدولى الإنسانى

مصدر فلسطينى: الحديث عن سفر قيادات المقاومة المغتالين إلى مصر «ليس صحيحًا»