سامح شكرى: اعتراف دولى بحُسن استضافة الدولة المصرية للوافدين من السودان

قال سامح شكري، وزير الخارجية المصرية، إن الدولة المصرية حرصت منذ بداية نشوب الأزمة في السودان، على توفير كافة الوسائل المناسبة من أطعمة ومياه على ضوء الأعداد الكبيرة للسودانيين القادمين إلى مصر.

العلاقات المصرية السودانية

وأكد شكري، في حوار خاص له ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن القادمين من السودان أبرياء وليس بهم عناصر مندسة لإيذاء الدولة المصرية.

وأضاف في حديثه، أن مصر تراعي الإجراءات في دخول الوافدين إليها لمنع أن يندس أحد بينهم من عناصر تؤذي المصريين، مؤكدًا أن الدولة المصرية طالبت منظمة الأمم المتحدة بتكثيف جهودهم لزيارة المنافذ والاطلاع على كل ما تقدمه مصر للقادمين إليها من مختلف الجنسيات.

حُسن استضافة مصر للوافدين

وتابع: "هناك اعتراف دولي من المنظمات الخارجية بحُسن استضافة الدولة المصرية للوافدين من السودان من مختلف الجنسيات".

واستطرد: "مصر توفر كل الخدمات لجميع المقيمين على أراضيها بدون تفرقة مع أحد".