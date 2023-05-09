«أمناء الحوار الوطنى»: مواصلة جهود تهيئة انتخابات رئاسية تعددية

أعرب مجلس أمناء الحوار الوطنى عن ثقته الكاملة فى دعم كل الأطراف والجهات المعنية فى البلاد للحوار الوطنى، خاصة أنها شريكة فيه، وذلك منذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لهذا الحوار قبل عام تقريبًا، حتى وصوله إلى المقترحات التشريعية والتنفيذية المؤدية إلى تحديد أولويات العمل الوطنى فى المرحلة الراهنة، والتى ستُرفَع لرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وذكر مجلس أمناء الحوار الوطنى، فى بيان، أنه «يأمل من كل هذه الأطراف والجهات أن تواصل دعمها للحوار الوطنى ووقوفها وراءه بكل ما تملك من أدوات وسُبل، وأن تُعطِى الحوار فرصة ووقتًا مناسبًا ومعقولًا؛ لكى يصل من خلال جلساته إلى مقترحات تفصيلية محددة تُرفَع لرئيس الجمهورية فى المحاور الثلاثة، خاصة فيما يتعلق بالموضوعات ذات الطابع الاقتصادى».

وأضاف: «وفى هذا السياق واستنادًا على الاستجابة الكريمة السريعة من رئيس الجمهورية لمقترح مجلس أمناء الحوار بالإشراف القضائى الكامل على الانتخابات العامة فى البلاد، يأمل مجلس الأمناء من كل تلك الأطراف والجهات أن تواصل جهودها الإيجابية الضرورية لتهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية تعددية فى مناخ ديمقراطى».

وأعاد مجلس الأمناء تثمينه قرارات رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية، بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة الرئيس النظر فى إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة المقبلة.

كما تمنى مجلس الأمناء من لجنة العفو الرئاسى تكثيف جهودها القانونية لدى النيابة العامة، والجهات القضائية المعنية، للإفراج عن المحبوسين احتياطيًًا.

واختتم بإعادة تأكيد تقديره واحترامه لكامل هذه الأطراف والجهات الداعمة للحوار الوطنى والشريكة فيه والحريصة عليه.