باتشيكو يمنح بيراميدز راحة 3 أيام بعد الفوز على الإسماعيلى

قرر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ٣ أيام بعد الفوز على الإسماعيلي في الدوري الممتاز.

وحقق بيراميدز الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في إطار لقاءات الدوري الممتاز، ليرفع رصيده إلى ٤٩ نقطة في المركز الثالث بحدود الترتيب.

ويعود الفريق لاستئناف تدريباته بداية من السبت المقبل استعدادًا لاستئناف مبارياته والبداية بمواجهة نادي راية المقرر لها ١٧ مايو الجاري على استاد الدفاع الجوي في الجولة الـ٣٢ من بطولة كأس مصر.

من جانبه عبر الكابتن هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن سعادته بالانتصار الذي حققه الفريق على حساب الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري الممتاز، مشددًا على أن بيراميدز تحدى الظروف الصعبة التي وضع فيها، ورفض تأجيل اللقاء والطلب العادل بتأجيل تلك المواجهة، وكذلك حجز الطيران في توقيت سيئ للغاية، ورغم كل تلك الظروف نجح اللاعبون في تحدي الظروف وتقديم مباراة قوية وتحقيق ٣ نقاط غالية ومهمة في البطولة المحلية التي يحاول الفريق التقدم فيها بكل قوة.

وحقق بيراميدز الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف ورفع رصيده إلى ٤٩ نقطة في المركز الثالث بترتيب الدوري الممتاز.

شدد المدير الرياضي على أن بيراميدز تم وضعه في ظروف صعبة للغاية واللاعبون عانوا بشدة في المرحلة الماضية ما بين سفر لجنوب إفريقيا، ثم الإمارات وحجز طيران في أوقات غريبة للغاية، ورفض طلبات عادلة بتعديل موعد اللقاء، ولكن في النهاية اللاعبون تحدوا هذه الظروف وحققوا انتصارًا مهمًا و٣ نقاط في توقيت مهم.

واختير المغربي وليد الكرتي لاعب نادي بيراميدز أفضل لاعب في مباراة الإسماعيلي بالدوري الممتاز.

وحقق بيراميدز الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على الإسماعيلي في الدوري الممتاز على استاد الدفاع الجوي.

وسجل وليد الكرتي الهدف الأول لبيراميدز وصنع الهدف الثالث، وقدم مباراة ممتازة وساهم في فوز الفريق وحصده ٣ نقاط مهمة.