زوجة حسن شاكوش: "طليقى بيشهر بيا علشان أتنازل عن القضايا"

قالت ريم طارق، زوجة حسن شاكوش، إنه يتم التشهير بها من شخص ليس لديه أي صفة، معبرة: "أنا مش مستوعبة إللي بيحصل، وهو طالع بيشهر بيا علشان أتنازل عن حقوقي والقضايا اللي رفعتها عليه ودا مش هيحصل".

طليق ريم طارق

وأكدت ريم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنها تقدمت ببلاغ ضد طليقها، من أجل الحصول على حقوقها.

أزمة حسن شاكوش وزوجته

وتابعت: "أنها لم تنقل خلافاتها الزوجية بينها وبين حسن شاكوش للإعلام، وأن تلك الخلافات ما زالت عائلية".

واستطردت: "أنا مش مستوعبة كم الأحداث اللي بتطلع، وأنا بعد التشهير بيا مستحيل أتنازل عن قضية أو حقوقي".