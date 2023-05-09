الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد العرابى: يجب مساندة مصر من المجتمع الدولي لاستضافتها السودانيين النازحين

محمد العرابي
محمد العرابي

قال السفير محمد العرابي رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن مصر تحاول أن يكون لها مبادرة أو على الأقل رؤية خاصة بكيفية احتواء الموقف في السودان من مختلف جوانبه سواء الإنسانية أو السياسية، لافتًا إلى أن مصر تسعى لما هو أبعد من فكرة الهدنة في الأزمة السودانية ووقف إطلاق النار.

وأضاف "العرابي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" مساء الثلاثاء، أن الفترة التي مرت على السودان خلال الأيام الماضية لم تشهدها السودان من قبل، لافتًا إلى أنها تعتبر جرحًا غائرًا للتركيبة الاجتماعية والاقتصادية السودانية، وهي أمور تم هدمها بطريقة كانت غريبة جدًا على الشعب السوداني الشقيق الذي يتمتع بأفق سياسي واسع جدًا.

وأوضح أن المرحلة القادمة في السودان بعد الهدنة هي الأصعب فهي مرحلة العمل الجاد، وتمهيد الأرض مرة أخرى لحوار سياسي يخرج السودان من فكرة الاقتتال إلى فكرة الحوار ومن الحوار للاستقرار.

وأشار رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية،  إلى أن الاتحاد الأوروبي يقدم للهلال الأحمر المصري مساعدات والتجمعات الأوروبية مثل الاتحاد الأوروبي يحاول تقديم مساعداته إلى مؤسسات داخل الدولة المصرية، لافتًا إلى أن الشعب السوداني متدين ومسيس في نفس الوقت وهو أمر جيد.

وشدد السفير محمد العرابي على ضرورة مساندة مصر من المجتمع الدولي لأنها تستضيف أعدادا كبيرة من السودانيين النازحين، لافتًا إلى أن أهل أسوان أبطال بمعنى الكلمة لأنهم يدشنون مبادرات غير مسبوقة لاستضافة الأشقاء من السودان ولا ينتظرون مساعدة من أحد. 

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