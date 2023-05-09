الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خلال زيارته لألمانيا..

وزير الاتصالات يبحث مع مسئولى الشركات الألمانية فرص جذب الاستثمارات لمصر (صور)

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

التقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، بالدكتور توماس كروبف رئيس مركز "بوش" للبحث والتطوير؛ فى مدينة شتوتجارت بألمانيا؛ وتناول اللقاء الحوافز التى تقدمها الدولة لتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار وإنشاء مراكز للبحث والتطوير فى مصر.

حضر اللقاء الدكتور ماركوس تيل رئيس مركز "بوش" للبحث والتطوير لمنطقة أفريقيا، والدكتور ديرك الييس عضو مجلس إدارة مركز بوش لأبحاث الشركات.

كما عقد الدكتور عمرو طلعت، اجتماعًا مع وجدى درمول الشريك المؤسس والمدير العام لشركة "إيلكو للحلول " ELCO Solutions المتخصصة فى تطوير البرمجيات وخدمات الرقمنة. تم خلاله استعراض جهود الدولة لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتهيئة المناخ المحفز على الاستثمار.

إضافًة إلى اجتماع عقده الدكتور عمرو طلعت، مع الدكتور فلوريان سومر مدير تطوير الأعمال والمدير الشريك لخط إنتاج البرمجيات المدمجة فى شركة Vector "فيكتور" ويوهين رين رئيس تطوير البرمجيات المدمجة بشركة فيكتور المتخصصة فى تقديم خدمات البرمجيات والخدمات الهندسية لشبكات الأنظمة الإلكترونية.

وفى سياق متصل؛ التقى الدكتور عمرو طلعت مع ساندرا مايل المدير التنفيذى لشركة "فورتك للإلكترونيات أى جي" FORTEC Elektronik AG. وشهد اللقاء تسليط الضوء على المقومات التى يحظى بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى جعلت من مصر مقصدًا عالميًا لمراكز خدمات الأعمال للشركات العالمية المتخصصة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات.

حضر اللقاءات المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ.

جدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت يزور ألمانيا خلال الفترة من 9 حتى 12 مايو، ويتضمن جدول أعمال الزيارة عقد لقاءات مع وزراء ومسئولين حكوميين، ومسئولى الشركات المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لبحث تعزيز التعاون بين البلدين واستعراض فرص الاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.

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