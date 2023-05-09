الطاهرى يكشف كواليس حوار قناة "القاهرة الإخبارية" مع عبدالفتاح البرهان

كشف الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، عن كواليس وتفاصيل حوار قناة "القاهرة الإخبارية" مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني أمس.

ووجه الطاهري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية الحياة، الشكر للفريق أول عبدالفتاح البرهان على استجابته للدعوة لإجراء الحوار التليفزيوني.

وأوضح الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، أن كاميرا قناة القاهرة الإخبارية، كانت متواجدة في الخرطوم لنقل الأحداث بصورة كاملة وعدم الاعتماد على عدسات وكالات أجنبية، معقبًا: "حرصنا على تقديم عملاً إعلاميًا له أسس وقواعد".

وأشار إلى أن السودان تتمتع بخصوصية شديدة بالنسبة لمصر، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تهتم بسلامة ووحدة السودان بشكل كبير، مؤكدًا حرصهم على عدم الوقوع في فخ الفوضى المعلوماتية مع بداية اشتعال الأحداث في السودان.