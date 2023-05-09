الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الغزاوى: الأهلى يعتز باستضافة كأس الكئوس الإفريقية لكرة اليد

الغزاوي
الغزاوي

رحّب محمد الغزاوي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس الكئوس الإفريقية لكرة اليد «رجال وسيدات»، التي يستضيفها الأهلي، في كلمته خلال حفل افتتاح البطولة بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسادة الحضور.

وأكد أن الأهلي يعتز باستضافة النسخة رقم 39 من البطولة، التي تتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي، ومرور 50 عامًا على تأسيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، مشيرًا إلى أن الأهلي يتمنى للجميع الاستمتاع بأجواء البطولة التي تقام في ضيافة نادي الأهلي قلب مصر النابض وموطن البطولات.

يشارك ببطولة كأس الكئوس الإفريقية لكرة اليد «رجال وسيدات» 21 فريقًا بواقع 10 فرق في منافسات الرجال و11 فريقًا في منافسات السيدات.

وكشف الاجتماع الفني للبطولة عن تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين في منافسات الرجال والسيدات.

المجموعة الأولى (رجال): 
•الزمالك (مصر) – وداد سمارة (المغرب) - جي إس كي (الكونغو الديمقراطية) – فانز (الكاميرون) – ريد ستار (كوت ديفوار).

المجموعة الثانية (رجال): 
•الأهلي (مصر) – سبورتنج (مصر) – رجاء أغادير (المغرب) – كيركوس (إثيوبيا).

المجموعة الأولى (سيدات): 
•بترو أتلتيكو (أنجولا) – DGSP (جمهورية الكونغو) – موكنين (تونس) – سبورتنج (مصر) – فانز (الكاميرون).

المجموعة الثانية (سيدات): 
•أول أغسطس (أنجولا) – هبيتات (كوت ديفوار) – الأهلي (مصر) – أوتوهو (جمهورية الكونغو) – النواصر (المغرب).

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