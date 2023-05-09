"الطاهرى": حرصنا ألا نقع فى فخ الفوضى المعلوماتية فيما يتعلق بأزمة السودان

كشف الكاتب الصحفي، أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن جميع المخاطر التي واجهت فريق العمل في أزمة السودان، قائلًا: "إنه حدث إشراف للأزمة قبلها بفترة، حيث مع بداية القاهرة الإخبارية نزلنا الخرطوم مع الأستاذ جمال عنايت، حيث أجرى في الخرطوم حوالي 10 حوارات مع كل القوى السياسية في السودان".

وأضاف الطاهري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية الحياة، أننا اقتربنا أكثر مما يحدث في السودان، لافتًا إلى أن السودان واقعيًا كان على مقربة بسيطة من اتمام الاتفاق السياسي، قبل اشتعال الموقف بهذا الشكل.

وأوضح أنه قبل أحداث السودان بحوالي 72 ساعة، كان يوجد عدد من التغطيات على القاهرة الإخبارية، التي تحمل مثل هذه الرسائل، والتي تؤكد أهمية السودان وأهمية تماسك السودان وأهمية وحدة السودان، لافتًا إلى أنه مع اشتعال الموقف انتظرنا عددًا من المحددات الواضحة، أولها ألا نقع في فخ الفوضى المعلوماتية.

وأشار إلى أن السودان دولة جوار مباشر ولها خصوصيتها، ليس فقط فيما يخص الأمن القومي المصري، بل هي دولة لها خصوصيتها الشديدة في الأمن القومي العربي.