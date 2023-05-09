أسامة السعيد لـ"القاهرة الإخبارية": التوصيف السياسى للتصعيد الإسرائيلى حرب مكتملة الأركان

قال الدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار المصرية، إن التصعيد في الأراضي الفلسطينية من جانب قوات الاحتلال يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى جاهدًا إلى أن تظل أرض فلسطين مفتقرة للاستقرار والسلم.

الجرائم الإسرائيلية

وأكد السعيد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية تلجأ إليه من أجل شراء التحالفات مع اليمين المتطرف، معبرًا: "الحكومة تواجه انقسامات حادة في الداخل الإسرائيلي، لذا إسرائيل من الداخل الآن تعاني من أزمات عميقة".

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية ترى أن إرضاء الأحزاب في الائتلاف يمثل الأولوية القصوى لأي التزامات باتفاقات للتهدئة أو أي التزامات تتعلق بما تم التوصل إليه في وقف إطلاق النار والتهدئة مع الفصائل الفلسطينية.

التصعيد السياسي الإسرائيلي

وذكر أن التوصيف السياسي للتصعيد الإسرائيلي والاستهداف المخالف للقانون الدولي للمدنيين الفلسطينيين يعد جريمة حرب مكتملة الأركان تقوم بها الحكومة الإسرائيلية وتوظفها سياسيًا للتغطية على الانقسامات الداخلية.



