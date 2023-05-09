هشام ماجد وأحمد أمين في سوبر زيرو.. وهذا موعد تصويره

يجتمع النجمان هشام ماجد وأحمد أمين في فيلم جديد بعنوان “سوبر زيرو”، حيث يلعب هشام ماجد فيه دور سوبر هيرو، بينما يلعب "أمين" دور سوبر زيرو.

وعلمت “الدستور”، أن العمل سيدخل التصوير خلال منتصف شهر يونيو، ليكون ضمن أعمال إجازة نصف السنة الدراسية.

الفيلم فكرة محمود عزت وحاتم العوا، وكتب السيناريو له محمود عزت، فيما يتولى إخراجه عمرو سلامة، الذي تعاقد بالفعل مع الشركة المنتجة، علماً بأن الفيلم ينتمي لنوعية الأفلام الكوميدية الاجتماعية مع بعض مشاهد الأكشن التي ستكون مؤثرة بالأحداث.

ويواصل النجم هشام ماجد تصوير أحداث فيلمه "فاصل من اللحظات السعيدة"، ويجسد ضمن أحداثه شخص يفقد الذاكرة ليواجه عددا من المواقف الكوميدية والعمل من إخراج أحمد الجندى وإنتاج أحمد السبكى.

من ناحية أخرى، يشارك هشام ماجد فى الموسم الرابع من مسلسل "اللعبة" مع شيكو، أحمد فتحى، محمد ثروت، مى كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، محمد أوتاكا، منى أحمد زاهر، دعاء رجب، زهرة الحاروقى وعدد من الفنانين المشاركين كضيوف شرف على الحلقات، والعمل تأليف أحمد سعد والي، وإخراج معتز التوني.