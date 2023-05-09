الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ أمراض جلدية: نشهد هذه الفترة هوجة فيروسية

الفيروسات
الفيروسات

قال الدكتور عاصم فرج، أستاذ الأمراض الجلدية، إن هذه الفترة تشهد هوجة فيروسية، ولا أحد يعرف سببها، لافتاً إلى أننا في مرحلة الكورونا تناولنا الكثير من الكورتيزون، ومن ثم انتهت كورونا. 

وأضاف الدكتور عاصم فرج خلال لقاءه ببرنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا، المذاع عبر فضائية cbc، عندما حدث ذلك، ابتدأت الفيروسات المتواجدة بداخل الجسم تخرج، ومن ثم ابتدأنا نرى الحزام الناري في سن صغير ، معقبا: "الحزام الناري عمره ما كان في هذا السن الصغير، كنت دائماً أراه في عمر الـ 60". 

وأوضح أستاذ الأمراض الجلدية، أن الجديري أصبح يأتي بشكل هائج في الوجه والجسد كله، لافتًا إلى أن تهيج الفيروسات سمة من سمات العصر.

وأشار الدكتور عاصم فرج، أستاذ الأمراض الجلدية، إلى أن مرض الثعلبة والصدفية والإجزيما التأتبية ، قاربنا من الانتهاء منهم، لافتاً إلى أن العلاج البيولوجي هو الحل، حيث تصرف الدولة على العلاج البيولوجي لكن من الضرورة أن يكون لدى المريض تأمين، أو أنه من الممكن أن يتعالج على نفقة الدولة. 

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