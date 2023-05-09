مدبولى: مصر فى طليعة الدول بمكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر كانت في مقدمة الدول ذات الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، فضلًا عن إسهامها في دعم الأمن والسلام الدوليين.

ولفت خلال مؤتمر توقيع الإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة، إلى أن مصر أطلقت رؤيتها الوطنية للتنمية المستدامة بالتعاون مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وشرعت مصر في تنفيذ برامج إصلاح اقتصادي وتم تنفيذه بدعم شركاء مصر في التنمية.

وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تضمن تدابير للحماية الاجتماعية تستهدف الفئات الأكثر حماية، وقامت الدولة بزيادة المعاشات والأجور ودعم السلع.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن التحديات التي لا تزال قائمة، في أعقاب أزمات أصابت الاقتصاد العالمي، فما زالت تداعيات جائحة كوفيد-19، والأزمة الروسية تؤثر على النشاط الاقتصادي، وأدت إلى تزايد التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها شبابنا ونساؤنا.

وأردف أن الحكومة المصرية أعدت أولوية لاتخاذ إجراءات سريعة لتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز نظم الأمان الاجتماعي.