المشاط: تنفيذ 400 مشروع بالتعاون مع الأمم المتحدة بمبادرة حياة كريمة

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن وزارة التعاون الدولي على تعزيز فرص الاستفادة بين الدول التي ترتبط بعلاقات مستدامة منذ تأسيس المنظمة وتعتز بالشراكة والتضامن بين الشعوب والحفاظ على السلامة وتحسين مستويات المعيشة وحقوق الإنسان مثل التغيرات المناخية وهو ما يتفق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتسق مع خطة عمل الحكومة المصرية

وأضافت خلال كلمتها في حفل إطلاق الإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة: "أود أن أثمن ما يبذل من جهود مخلصة في هذا الإطار إتباعًا للمنهج العلمي فقد تم تقييم أنشطة منتصف المدة باعتباره أحد أهم مخرجات الأمم المتحدة لدعم البلدان بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتسق مع خطة عمل الحكومة المصرية لتعزيز الشراكات وجهود تنمية الاقتصاد المصري ولا سيما من خلال تنفيذ 400 مشروع بالتعاون مع الأمم المتحدة في مبادرة حياة كريمة لتوضيح أثر ما نقوم به من مجهود وطني في صورة منح وبرامج الدعم المؤسسي وهو أمر يجب تثمينه ودعمه".