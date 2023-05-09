كأس مصر.. بروكسى يباغت الزمالك ويهز شباك عواد بهدف مبكر

تقدم فريق بروكسي على مضيفه الزمالك بهدف دون مقابل، في المباراة التي تجمعهما على استاد القاهرة في إطار مباريات دور الـ32 لكأس مصر.

هدف بروكسي جاء في الدقيقة السابعة عن طريق كامل أحمد، مستغلًا خطأ فادحًا من حاتم سكر لاعب الزمالك في إعادة الكرة لحارس مرماه محمد صبحي.

ويضم التشكيل كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي- حسام عبدالمجيد - محمود شبانة- حاتم سكر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا"- نبيل عماد دونجا- سيف فاروق جعفر.

خط الهجوم: يوسف أسامة نبيه- سامسون أكينولا- سيد عبدالله "نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالغني ومحمد طارق ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي وأحمد بلحاج وإبراهيما نداي وسيف الجزيري.

يُذكر أن النادي الأهلي هو حامل لقب بطولة كأس مصر موسم 2021-2022، بفوزه على بيراميدز في المباراة النهائية بهدفين لهدف.