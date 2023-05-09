الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المشاط: مصر انتهت من إعداد وصياغة استراتيجيات التعاون الإنمائى

المشاط
المشاط

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الفاعلية الإنمائية التي نحن بصددها اليوم تدشن لمرحلة استراتيجية جديدة في علاقات التعاون المشترك مع إحدى أكبر وأعرق المنظمات الدولية وهي الأمم المتحدة، حيث نحتفل بإطلاق الإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة، للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023 إلى 2027. 

ووجهت الشكر خلال كلمتها في حفل إطلاق الإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة، لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لحضوره ورعايته لهذا الحدث، والذي يمثل الاحتفال الثاني خلال ذات الأسبوع في إطار إطلاق التعاون الإنمائي.

التأسيس لإطار متكامل للتعاون الدولي عن الخمس سنوات القادمة

وأضافت، أن  مصر قد انتهت من إعداد وصياغة استراتيجيات التعاون الإنمائي الجديدة مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والتأسيس لإطار متكامل للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي عن السنوات الخمس القادمة بما يلبي الأهداف والأولويات الوطنية واحتياجات المواطن المصري.

رانيا المشاط استراتيجيات التعاون الانمائي الإطار الاستراتيجي شركاء التنمية التمويل الإنمائي طفى مدبولي

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