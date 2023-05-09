تفاصيل المؤتمر الصحفي الخاص بـ"أوبرا دون جيوفاني" بمكتبة الإسكندرية

نظمت مكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم عروض "أوبرا دون جيوفاني" والذي افتتحه الموسيقار راجح داوود بمقر بيت السنارى بالسيدة زينب.

وقال راجح في بداية المؤتمر إنه سيتم تقديم أوبرا دون جيوفاني على مدار 3 عروض على مسرح مكتبة الإسكندرية أيام 18، 19 ،20 مايو 2023 وذلك بدعم من معهد جوتة، وتقدم بالشكر للمايسترو ناير ناجي قائد أوركسترا مكتبة الإسكندرية، على اختياره للطلاب المشاركين، وعلى القيمة الفنية والثقافية للعرض.

وقد تقدم الموسيقار ناير ناجى، خلال المؤتمر بشكر خاص لبيت السنارى لاستقبال المؤتمر فهو أحد الأماكن الأثرية المهمة.

وأضاف ان العمل على المنتج الثقافي يحتاج إلى مجهود واهتمام أكبر. كما شكر مكتبة الإسكندرية على موافقتها السريعة على مشروع دمج شباب كورال مكتبة الإسكندرية وفريق أوبرا دون جيوفاني لأنها تهتم ببناء الإنسان والشباب، فهو مشروع ثقافي متكامل.

وقال الموسيقار الكبير راجح داود، إن فن الأوبرا ليس له جمهور كبير في مصر، ولكن في حالة دمج بعض العوامل من إضاءة، ديكور ورقص هذا يؤدي الي ابهار المتلقي والاستمتاع بالعرض. وأضاف ان جمال الأوبرا الحقيقي يكون في التمثيل والمسرح وتحريك المجموعات والإخراج.

وقال الألماني مانويل شميدت مخرج عرض أوبرا "دون جيوفاني"، إنه يتواجد للمرة الثانية في مصر، بعدما قدم عرض أوبرا كارمين، مؤكداً سعادته الكبيرة لإتاحة هذه الفرصة له.

وتابع مانويل شميدت قائلا انه يوجد الي جانبه فريق عمل للإنتاج الأوبرالي، فيه تعدد ثقافات ما بين مصر والنمسا والتشيك وانه متشوق لإدماج كل هذه الثقافات.

وأضاف أيضا ان هذا العمل يعتبر تحدي لعدم وجود ورش وتجهيزات الأوبرا في مكتبة الإسكندرية، فعلينا ان نتعلم كيفية دمج كل هذه الامور وتطويرها، لنصل إلى اوبرا كاملة متكاملة للجمهور.

ومن المميزات الأساسية لعروض أوبرا دون جيوفاني بالمكتبة انها ليست عروض للأوبرا فقط لكنها أيضا مشروع تعليمي وتنموي للشباب دارسي الغناء الأوبرالي من الإسكندرية لخلق جيل جديد يحمل رسالة الفنون الرفيعة، بخلاف المشاركة المتميزة لكورال مكتبة الإسكندرية.

وسيتم تقديم العرض الخاص بشباب كورال مكتبة الإسكندرية يوم الجمعة الموافق 19 مايو في تمام الساعة السابعة مساءٍ.