اندلاع حريق فى محطة للطاقة الكهربائية بأصفهان غربى إيران

ذكرت وكالة «مهر شبه» الرسمية للأنباء، اليوم، أن النيران اشتعلت في محطة كهرباء غربي مدينة أصفهان الإيرانية.

وقال مسئول ببلدية أصفهان، حسب وكالة «مهر» الإيرانية، إنه تم الإعلان عن حريق في محطة الشهيد عباسبور للطاقة في الساعة 16:28 بالتوقيت المحلي (1258) في مقر الإطفاء في أصفهان، وتم إرسال سيارات إطفاء إلى الموقع.

في سياق آخر، أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن اعتزام الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، التوجه إلى دمشق، الأربعاء، تلبية لدعوة رسمية من نظيره السوري بشار الأسد، في زيارة "بالغة الأهمية" تستمر يومين، على ما أعلنت وسائل إعلام رسمية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، عن سفير إيران لدى سوريا، حسين أكبري، قوله إن "زيارة (رئيسي) إلى دمشق الأربعاء زيارة بالغة الأهمية، نظرًا للتغيرات والتطورات التي تحدث في المنطقة".

وأعادت السفارة الإيرانية لدى الرياض فتح أبوابها، الأربعاء، للمرة الأولى منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية قبل سبع سنوات.

وحسب وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، قال شاهد عيان لوكالة "رويترز" إن أبواب السفارة الإيرانية في السعودية فتحت لأول مرة منذ 7 سنوات.

وذكرت "تسنيم" أن مراسل "رويترز" أفاد بأن أبواب مجمع السفارة الإيرانية في الرياض فتحت أثناء تفتيش الوفد الإيراني وشوهدت أمامه سيارة بيضاء.

فيما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، خلال الفترة الماضية، عن وصول وفد إيراني إلى الرياض تمهيدا لإعادة فتح السفارة بالعاصمة الرياض والقنصلية في جدة.

وقال ناصر كنعاني، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن الوفد مكون من مجموعتين، إحداهما تتوجه للرياض لتفقد السفارة الإيرانية والأخرى إلى جدة من أجل الإجراءات اللازمة لإعادة فتح القنصلية الإيرانية وممثلية إيران لدى منظمة التعاون الإسلامي.

وأكد كنعاني أن بلاده تسعى لإعادة فتح ممثلياتها قبل موسم الحج.