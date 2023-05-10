تعليم مطروح يعلن البيان الاحصائى لامتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل

أعلن عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح البيان الاحصائي لامتحان صفوف النقل للفصل الدراسي الثاني بالمراحل التعليمية الثلاث ومدارس التعليم الفني.

وأكد وكيل تعليم مطروح أنه اطمأن منذ الصباح الباكر من خلال الاتصال بمديري الإدارات ورؤساء اللجان الفرعية على انطلاق وانتظام أعمال امتحانات النقل بصفة عامة وامتحانات الصف الثاني الثانوي (إلكترونيا وورقيا) وطلاب الصف السادس الإبتدائي والصفين الأول والثاني الإعدادي وصفوف النقل بمدارس التعليم الفني بكافة نوعياته في كافة اللجان وتوافر الأجواء التربوية المناسبة والهادئة للطلاب.

وأوضح شحاته أن إحصائية اليوم جاءت علي النحو التالي :-

_ المرحلة الإبتدائية

الصف السادس الإبتدائي

عدد الطلاب المستهدفين للامتحان ١٥٠٨٢ طالبا.

_المرحلة الإعدادية

الصف الأول الإعدادي

عدد الطلاب المستهدفين للامتحان ١٤٩٩٣ طالبا.

الصف الثاني الإعدادي

الطلاب المستهدفين للامتحان ١٢٦٧٩ طالبا

_المرحلة الثانوية

الصف الأول الثانوي (نظامي، خدمات، منازل)

عدد الطلاب المستهدفين للامتحان ٢٦٢٣ طالبا

بالنسبة لمدارس التعليم الفني جاءت إحصائية امتحانات اليوم علي النحو التالي.

_التعليم الصناعي

عدد الطلاب المستهدفين ١٤٠١ وعدد الطلاب المستهدفين بالتعليم التجاري ١٤٠٨ طالبا وبالنسبة للتعليم الفندقي جاء عدد طلاب المستهدفين ٦٦ وأخيراً عدد الطلاب المستهدفين بالتعليم الزراعي ٥٣٢ طالبا.

وأكد وكيل تعليم مطروح أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية تسير وفق إطارها الصحيح منذ بدايتها الأسبوع الماضي وحتى الآن، مشيراً إلى أن تعليم مطروح حريص على توافر المناخ التربوي المناسب والأجواء الهادئة بكافة اللجان في أرجاء المحافظة.