"غنيم" يصطحب وفد هيئة الطاقة الذرية فى جولة داخل متحف الحضارة

استقبل الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لمتحف الحضارة، اليوم الثلاثاء، الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة علمية لمتحف الحضارة بالفسطاط ومركز الترميم التابع له، وذلك على هامش الاجتماع الدولي حول استخدام الإشعاع المؤين فى الحفاظ على التراث الثقافى والحضاري، والذي تنظمه هيئة الطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ونظم المتحف ورشة عمل افتتحتها الدكتور ميسرة عبدالله حسين، نائب الرئيس التنفيذي لمتحف الحضارة للشئون الأثرية، مستعرضًا فكرة إنشاء المتحف ومراحل تصميمه وتنفيذه حتى افتتاحه عام 2021، وأنه المتحف الأول من نوعه في مصر كما استعرض أنشطة المتحف وإمكانياته سواءاً المتحفية أو من ناحية الترميم، وكذلك أهميته لعرضه حوالي اثنين وعشرين مومياء ملكية من العصور المختلفة، بالإضافة إلى 6000 قطعة أثرية .



واستعرضت كاترينا ماروسيك، الخبرة الكرواتية في استخدام الاشعاع المؤين لحفظ التراث الحضاري والثقافي، مُشيرًة إلى أن هذه الخبرات بدأت منذ عام 1980 واستمرت في التسعينات حتى الآن.

وتابعت: أنه خلال هذه الفترة تم ترميم وحفظ الكثير من القطع الأثرية والمتحفية ومن أهمها أحدى المقصورات الخشبية بأحد الكنائس وتم حفظها عام 2017، كما استعرضت أعمال الترميم والحفاظ في الكثير من الكنائس والتي تأثرت في فترة الحرب. كما استعرضت أيضاً أعمال الحفاظ التي تمت بعد زلازل عام 2020 في كرواتيا.



كما استعرض دانيال نيوجوت، الخبير في مجال استخدام الاشعاع المؤين لحفظ الآثار في رومانيا، الأعمال التي تمت في إحدي الكنائس القديمة برومانيا، كذلك أعمال الحفظ والترميم لمتحف بوخارست القومي عام 2010، أعمال الحفظ والترميم للتراث المكتبي للبرلمان الروماني وختاماً حفظ مكتبة الأفلام القديمة، وكذلك حفظ كنيسة كاملة من الخشب وختاماً أعمال حفظ الكتب الأثرية بمكتبة رومانيا القديمة.

وأجرى الوفد جولة داخل مركز الترميم والمعامل المركزية بالمتحف، استعرض خلالها، الدكتور محمد وحيد المدير التنفيذي لمركز الترميم مكونات المركز، واصطحب الوفد في جولة داخل أقسام مركز الترميم، حيث تم استعراض أعمال الترميم الجارية للعديد من القطع الأثرية.

وشارك في العرض أقسام المركز الدكتور محمد سيد عبدالشافي مدير عام المركز، فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لشئون التشغيل والإدارة، سمر سامي المدير الفني لمركز الترميم، كما تمت زيارة جميع أنشطة المتحف وشرح دقيق من المسئولين بالمتحف لجميع مكوناته وأقسامه وجميع القطع الأثرية والموميات المعروضة به.



وفي ختام الزيارة، وجه الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور حسن عبدالرحيم مستشار رئيس هيئة الطاقة الذرية لشئون البحث العلمي والمشروعات، الشكر للدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لمتحف الحضارة وفريق العمل بالمتحف، وتم التأكيد على أهمية التعاون بين هيئة الطاقة الذرية ومتحف الحضارة في مجال حفظ وترميم الآثار المصرية، وهو ما سيتم تفعيله من خلال بروتوكول للتعاون بين الجهتين.