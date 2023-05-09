الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تغييرات بالجملة فى تشكيل الزمالك أمام بروكسى بكأس مصر

سامسون
سامسون

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة بروكسي، المقرر لها في السادسة مساء اليوم باستاد القاهرة في إطار مباريات دور الـ32 لكأس مصر.

ويضم التشكيل كلا من: 

حراسة المرمى: محمد عواد. 

خط الدفاع: حمزة المثلوثي- حسام عبدالمجيد - محمود شبانة- حاتم سكر. 

خط الوسط: محمد أشرف "روقا"- نبيل عماد دونجا- سيف فاروق جعفر.

خط الهجوم: يوسف أسامة نبيه- سامسون أكينولا- سيد عبدالله "نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالغني ومحمد طارق ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي وأحمد بلحاج وإبراهيما نداي وسيف الجزيري.

ابراهيم إبراهيما نداي ادي الزمالك أسامه نبيه استاد القاهرة استاد القاهر الآونة الأخيرة الاخيرة

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