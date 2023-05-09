المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لـ"ديلر الكيف" بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، الثلاثاء، تاجر مخدرات في كرموز بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال البغدادي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار سامح عبدالوهاب عوض الله، والمستشار إيهاب سلامة شاهين، وسكرتير المحكمة حسني محمد عبدالحليم.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 427 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة كرموز بضبط المتهم، وبحوزته مواد مخدرة بقصد الاتجار بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة كرموز، أن التحريات السرية دلت على قيام المتهم "خ.ع.ج" تاجر دواجن، بالاتجار في المواد المخدرة، وعلي إثر اتصال من أحد المصادر السرية مفادها اتجار المتهم بمواد مخدرة، فانتقلت قوة أمنية من القسم، فأبصرت المتهم حال عرضه مواد مخدرة علي أحد عملائه مقابل مبلغ مالي، فتم ضبطه ولاذا العميل بالفرار.

وبتفتيش المتهم عثر بحوزته علي عدد 6 قطع لمخدر الحشيش، وأربع لفافات لجوهر نبات القنب المخدر، وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.