بين السكتة الدماغية والفشل الكلوى.. "صندوق مكافحة الإدمان" يوضح خطورة تعاطي المواد التخليقية

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي عن مكونات المواد التخليقية.

وأكد الصندوق عبر موقعه الالكتروني، أن المواد التخليقية تتكون بشكل أساسى من مادة ميثامفيتامين وقد تضاف بعض المواد الأخرى بغرض تضخيم آثاره وزيادة كميته

اما عن شكل المواد التخليقية، اشار الصندوق إلى أنها عبارة عن بودرة أو حبيبات صغيرة بيضاء وأحيانا بألوان أخرى طبقاً للمواد المضافة.



التأثير على الصحة

- تلف خلايا المخ.

- صعوبة في التنفس.

- تشنجات قوية.

- تليف الكبد.

- الفشل الكلوى.

- سكتة دماغية.

- ضعف المناعة.

- عدم انتظام ضربات القلب.

خطر التعرض للجرعة الزائدة والتي تؤدى إلى الوفاة خطر التعرض للإصابة بالفيروسات المنقولة عن طريق الحقن.

التأثير على الصحة النفسية:

- الهلوسة.

- الهذيان.

- نقص انتباه.

- فقدان التركيز .

- الإنفصال عن الواقع.

- فصام.

- الشعور بالإحتضار (الموت).

- الميل إلى العنف وإرتكاب الجرائم.

المخدرات التخليقية هى:-

-الشادو.

-الشابو.

-أيس.

-كريستال ميث.

-سبید.

الحشيش

مخدر نصف تخليقى يصنع من القمم اللزهرية لنبات الحشيش ) البانجو - الماريجوانا ( ويتم تعاطيه عن طريق التدخين بخلطه بتبغ السجاير أو المعسل

مكوناته هى:-

يحتوى على مادة THC التي تتراكم في المخ فتسبب هلوسة.

- أثبتت الأبحاث أن تعاطى الحشيش يؤدى إلى تشوه وخلل فى الحمض النووى مما يؤدى إلى أمراض وراثية خطيرة.

أعراضه

-ضمور خلايا المخ.

- إحمرار دائم في العين.

- ضعف القدرة الجنسية.

- إنخفاض في ضغط الدم تليف الرئة والإصابة بالبربو.

-فقدان الشهية وسوء الهضم.

التأثير على الصحة النفسية:

-الإكتئاب.

-القلق .

-إضطراب في السلوك.

-قلة النوم.

-الكسل.

- إنعدام الحافز.

-ضعف في التركيز.

-البلادة.

-خلل في إدراك المسافة والزمن - عدم القدرة على السيطرة على الآلات والمركبات مما يعرض الساقيين الى الحوادث.

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