الثلاثاء 09 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

والد ميسى ينفى انتقال نجله إلى الهلال السعودى

ميسي
ميسي

نفى خورخي ميسي، والد الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، التقارير التي ادعت انتقال ابنه للهلال السعودي.

وأكدت وكالة الأنباء الفرنسية أن ميسي سيكون لاعبًا للهلال السعودي الموسم المقبل، وفقًا لمصادر سعودية.

ونشر خورخي بيانًا جاء فيه: «لا يوجد شيء على الإطلاق متفق عليه مع أي فريق للموسم المقبل. سنقرر في نهاية الموسم».

وأضاف:"لم يتم التوقيع على أي شيء أو الاتفاق على شيء أو الاتفاق شفهيًا، أخبار كاذبة فقط باستخدام اسم ليونيل ميسي".

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري 2022-2023.

ويلعب ميسي ضمن صفوف فريق باريس سان جيرمان منذ رحيله عن برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021 في صفقة انتقال حر عقب انتهاء تعاقده مع النادي الكتالوني وفشل الأخير في تمديد العقد بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربته.

خورخي ميسي ليونيل ميسى باريس سان جيرمان الهلال الهلال السعودي

الأكثر قراءة

أونلاين.. "الداخلية" تضبط نصاب الشاليهات فى القاهرة

انتظام امتحانات النقل بالمحافظات دون شكاوى

مصدر فلسطينى: الحديث عن سفر قيادات المقاومة المغتالين إلى مصر «ليس صحيحًا»

"التموين": استلام 1.5 مليون طن قمح محلى من المزارعين حتى الآن

جهود الوكالة الأمريكية للتنمية في قطاعي التجارة والاستثمار بمصر

وزير العدل يُكرم القاضيات الأوائل في دورة "التكوين الأساسي الأولى" (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فرنسا تحض إسرائيل على احترام القانون الدولى الإنسانى

كواليس «السهم الواقى».. كيف جهزت إسرائيل للعملية العسكرية ضد غزة؟

الجزائر تدين العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة