والد ميسى ينفى انتقال نجله إلى الهلال السعودى

نفى خورخي ميسي، والد الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، التقارير التي ادعت انتقال ابنه للهلال السعودي.

وأكدت وكالة الأنباء الفرنسية أن ميسي سيكون لاعبًا للهلال السعودي الموسم المقبل، وفقًا لمصادر سعودية.

ونشر خورخي بيانًا جاء فيه: «لا يوجد شيء على الإطلاق متفق عليه مع أي فريق للموسم المقبل. سنقرر في نهاية الموسم».

وأضاف:"لم يتم التوقيع على أي شيء أو الاتفاق على شيء أو الاتفاق شفهيًا، أخبار كاذبة فقط باستخدام اسم ليونيل ميسي".

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري 2022-2023.

ويلعب ميسي ضمن صفوف فريق باريس سان جيرمان منذ رحيله عن برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021 في صفقة انتقال حر عقب انتهاء تعاقده مع النادي الكتالوني وفشل الأخير في تمديد العقد بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربته.