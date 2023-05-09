الاتصالات: تأسيس 212 شركة باستثمارات بقيمة 438.93 مليون جنيه خلال فبراير 2023

كشف تقرير صادر عن وزارة الاتصالات خلال مايو الجاري، أن عدد الشركات التي تم تاسيسها خلال شهر فبراير الماضي بلغت نحو 212 شركة برأسمال بلغت قيمته نحو 438.93 مليون جنيه مقارنة بنحو 206 شركة عن نفس الفترة من عام 2022 ، برأسمال بلغت قيمته 175.23 مليون جنيه.

ورصد التقرير - حصلت الدستور علي نسخة منه - أن الشركات توزعت بنحو 153 شركة بقطاع تكنولوجيا المعلومات برأاسمال قيمته 171.92 مليون جنيه ونحو 52 شركة بقطاع خدمات تكنولوجيا النظم برأسمال قيمته 7.53 مليون جنيه ونحو 7 شركات بقطاع الاتصالات براسمال قيمته 259.47 مليون جنيه.

وأضاف التقرير أنه جري تأسيس 152 شركة بقطاع تكنولوجيا المعلومات عن نفس الفترة عام 2022 برأسمال قيمته 52.49 مليون جنيه ونحو 49 شركة بقطاع تكنولوجيا النظم براسمال قيمته 120.27 مليون جنيه ونحو 5 شركات بقطاع الاتصالات براسمال قيمته 2.47 مليون جنيه .

وتابع التقرير أن شهر يناير 2023 شهد تأسيس 184 شركة جديدة براسمال قيمته 118.44 مليون جنيه توزعت كالاتي “124 شركة بقطاع تكنولوجيا المعلومات براسمال قيمته 69.65 مليون جنيه زنحو 53 شركة بقطاع خدمات تكنلوجا النظم براسمال قيمته 48.64 مليون جنيه ونحو 7 شركات بقطاع الاتصالات براسمال قيمته 1.5 مليون جنيه”.

وقدمت وزارة الاتصالات العديد من الحوافز الاستثمارية من خلال التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، ومنحت اعفاءات ضريبية وجمركية واعفاءات علي التصنيع المحلي ودخول مكونات الانتاج الي السوق المصرية من خلال اعفاءات تصل الي 50 % خلال السنوات الاولي للمشروع كما تم التيسير علي المستثمرين لتقديم حلول سريعة لاي مشاكل قد يتعرضوا لها بهدف تحفيز وتشجيع الاستثمار الاجنبي في مصر.