الثلاثاء 09 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على 4 متهمين بممارسة البلطجة بمحيط مدرسة فى حلوان

حبس
حبس

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في القبض على 4 أشخاص بتهمة ممارسة أعمال البلطجة أمام إحدى المدارس بالقاهرة.

وتبين تضرر عدد من أولياء أمور إحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة حلوان، من قيام بعض الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة أمام المدرسة المشار إليها.

على الفور تم إجراء حملة تفتيشية بنطاق المدرسة محل البلاغ وأسفرت عن ضبط 4 أشخاص حال قيامهم بمعاكسة الطالبات وبحوزتهم سلاح أبيض "مطواة"، دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

معاكسة الطالبات مطواه سلاح أبيض لوحات معدنية

الأكثر قراءة

أونلاين.. "الداخلية" تضبط نصاب الشاليهات فى القاهرة

مصدر فلسطينى: الحديث عن سفر قيادات المقاومة المغتالين إلى مصر «ليس صحيحًا»

انتظام امتحانات النقل بالمحافظات دون شكاوى

"التموين": استلام 1.5 مليون طن قمح محلى من المزارعين حتى الآن

جهود الوكالة الأمريكية للتنمية في قطاعي التجارة والاستثمار بمصر

وزير العدل يُكرم القاضيات الأوائل في دورة "التكوين الأساسي الأولى" (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فرنسا تحض إسرائيل على احترام القانون الدولى الإنسانى

كواليس «السهم الواقى».. كيف جهزت إسرائيل للعملية العسكرية ضد غزة؟

الجزائر تدين العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة