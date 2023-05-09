القبض على 4 متهمين بممارسة البلطجة بمحيط مدرسة فى حلوان

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في القبض على 4 أشخاص بتهمة ممارسة أعمال البلطجة أمام إحدى المدارس بالقاهرة.

وتبين تضرر عدد من أولياء أمور إحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة حلوان، من قيام بعض الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة أمام المدرسة المشار إليها.



على الفور تم إجراء حملة تفتيشية بنطاق المدرسة محل البلاغ وأسفرت عن ضبط 4 أشخاص حال قيامهم بمعاكسة الطالبات وبحوزتهم سلاح أبيض "مطواة"، دراجة نارية بدون لوحات معدنية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.