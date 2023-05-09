الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

النقل: استقبال 466 مصريًا عائدًا من السودان بميناء سفاجا البحري

ميناء سفاجا البحري
ميناء سفاجا البحري

استقبل ميناء سفاجا البحرى اليوم الثلاثاء، إحدى الوحدات البحرية المخصصة لنقل الركاب وعلى متنها 466 عائداً من المصريين وعدد من رعايا الدول الأخرى العالقين بدولة السودان ( 272 مصري و184 سوداني و5 بريطاني و1 أمريكي و1 كيني و3 رواندي).

وكان في استقبالهم اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر والمهندس سيد متولى رئيس جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضمان العودة الآمنة للمصريين العالقين بالسودان لأرض الوطن والمساعدة فى إجلاء رعايا عدد من مختلف دول العالم .

وأصدر كامل الوزير وزير النقل، تعليماته برفع درجة الاستعداد وإتخاذ التدابير اللازمة بميناء سفاجا البحرى بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى ( جوازات ، جمارك ، شرطة ، حجر صحى..... الخ ) لسرعة انهاء الاجراءات وحسن الاستقبال وتقديم ما يلزم من خدمات إغاثية وطبية وغذائية.

وقام جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي بتوفير 12 أتوبيس من شركات وزارة النقل بواقع 6 أتوبيسات من شركة الإتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر چيت) و 6 أتوبيسات من شركة الصعيد للنقل والسياحة (إيچي باص) وذلك علي نفقة وزارة النقل لنقل العائدين إلى محطة عدلى منصور التبادلية بالقاهرة، بالإضافة إلى التنسيق مع هيئة الإسعافات المصرية والهلال الأحمر لتقديم الخدمات الطبية لكبار السن وذوى الامراض المزمنة والحالات الحرجة وسرعة نقل الحالات الحرجة للمستشفيات لتلقى العلاج الفوري بمستشفيات مدينتى الغردقة وسفاجا لتلقى الحالات المختلفة وعمل اللازم كما تم تجهيز نقطة طبية مزودة بكافة الكوادر الطبية اللازمة لإجراء الفحوصات الطبية واعطاء التطعيمات اللازمة والتأكد من سلامة كافة الافراد.

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