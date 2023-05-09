كفر الشيخ تواصل تسجيل مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

تستمر محافظة كفر الشيخ في تسجيل مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الثانية، التي تنتهي 31 مايو الجاري، في إطار مشاركة المحافظة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التى تستهدف توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات وإيجاد حلول مستدامة وذكية لمشكلات الطاقة وتقليل الانبعاثات وغازات الاحتباس الحرارى والزراعة المستدامة والمياه والتكيف مع التغيرات المناخية.

وناشد محافظ كفر الشيخ بسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة www.sgg.eg، حيث أن آخر موعد لتقديم المشروعات 31 مايو الجاري، والفئات المستهدفة للمشروعات فئة المشروعات كبيرة الحجم، وفئة المشروعات المتوسطة، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة "حياة كريمة" وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

وجاءت شروط مشاركة المشروعات فى الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافى للمحافظة، وأن يكون تم تنفيذ المشروع بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة، وأن يتضمن المشروع مكون تكنولوجى ومكون يرتبط بالاستدامة البيئية "أخضر"، وأن يتقدم المشروع فى الفئة الخاصة به، مع تقديم إقرار كتابى بعدم حصول المشروع على أية جوائز أخرى ضمن الدورة الأولى للمبادرة 2022، وتقديم إقرار كتابي بالملكية الفكرية للمشروع والمسؤولية الكاملة عن أية دعاوى أو مخالفات تنتج عن غير ذلك، وذلك فى حالة المشروع الذي يتم تقديمه وشارك فيه عدة جهات أو أفراد يجب تقديم موافقة كتابية من جميع المشاركين على المشاركة فى المبادرة، ويشترط للتأهيل لنيل مكافأة الجائزة قيام الشخصية القانونية للمشروع قبل إعلان النتيجة، حيث أن المكافآت لن تصرف لأفراد،تحتفظ ادارة المبادرة بكامل الحق في تحري صدق المعلومات المتعلقة بالمشروع و بالمرشح.