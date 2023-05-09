الثلاثاء 09 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"إيتيدا" تنظم ندوة لاستكشاف برنامج "DORA"

مركز تقييم واعتماد
مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات

ينظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ندوة بعنوان "رؤى واكتشافات من التقرير البحثي لبرنامج DORA لعام 2022"، الخميس، 11 مايو عبر الإنترنت.
 
وتسلط الندوة الضوء على برنامج أبحاث وتقييم آلية DevOps، المعروف باسم DORA، الذي تديره منصة "جوجل" السحابية، وهو أحد أكبر البرامج البحثية في هذا المجال. ويهدف البرنامج إلى استيعاب القدرات التي تعزز من صناعة البرمجيات وأداء العمليات، وتتمثل مهمته في استكشاف الموضوعات العامة والممارسات المفيدة لاعتماد آلية DevOps، التي يمكن تنفيذها في المؤسسات.
 
وستناقش الندوة النتائج الرئيسية للتقرير واكتشافات غير متوقعة والتوصيات التي يمكن تطبيقها لتقديم المنتجات بشكلٍ أسرع وأكثر أمانًا وموثوقية.
 
جدير بالذكر أن مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات تأسس في عام 2001 وتتمثل مهمته الرئيسية في تطوير صناعة البرمجيات في مصر عن طريق الارتقاء بمستوى هندسة البرمجيات لإضفاء الطابع الاحترافي عليها ووضعها في متناول الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات. 

ويُقدم المركز خدمات تكنولوجية رائدة، تعزز من الكفاءة الفنية للشركات وتحسن قدراتها الداخلية، كما ينظم ورش عمل ودورات تدريبية لتمكين الشركات من استيعاب التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها.

الأكثر قراءة

مصدر فلسطينى: الحديث عن سفر قيادات المقاومة المغتالين إلى مصر «ليس صحيحًا»

أونلاين.. "الداخلية" تضبط نصاب الشاليهات فى القاهرة

جدول امتحانات أولى ثانوي الترم الثاني 2023

محافظ بورسعيد يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة التكنولوجية و«قناة السويس للحاويات»

محافظ الوادى الجديد يتفقد سير الأعمال بمجمع المصالح الحكومية المميكن

"التموين": استلام 1.5 مليون طن قمح محلى من المزارعين حتى الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فرنسا تحض إسرائيل على احترام القانون الدولى الإنسانى

كواليس «السهم الواقى».. كيف جهزت إسرائيل للعملية العسكرية ضد غزة؟

الجزائر تدين العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة