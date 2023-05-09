"إيتيدا" تنظم ندوة لاستكشاف برنامج "DORA"

ينظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ندوة بعنوان "رؤى واكتشافات من التقرير البحثي لبرنامج DORA لعام 2022"، الخميس، 11 مايو عبر الإنترنت.



وتسلط الندوة الضوء على برنامج أبحاث وتقييم آلية DevOps، المعروف باسم DORA، الذي تديره منصة "جوجل" السحابية، وهو أحد أكبر البرامج البحثية في هذا المجال. ويهدف البرنامج إلى استيعاب القدرات التي تعزز من صناعة البرمجيات وأداء العمليات، وتتمثل مهمته في استكشاف الموضوعات العامة والممارسات المفيدة لاعتماد آلية DevOps، التي يمكن تنفيذها في المؤسسات.



وستناقش الندوة النتائج الرئيسية للتقرير واكتشافات غير متوقعة والتوصيات التي يمكن تطبيقها لتقديم المنتجات بشكلٍ أسرع وأكثر أمانًا وموثوقية.



جدير بالذكر أن مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات تأسس في عام 2001 وتتمثل مهمته الرئيسية في تطوير صناعة البرمجيات في مصر عن طريق الارتقاء بمستوى هندسة البرمجيات لإضفاء الطابع الاحترافي عليها ووضعها في متناول الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

ويُقدم المركز خدمات تكنولوجية رائدة، تعزز من الكفاءة الفنية للشركات وتحسن قدراتها الداخلية، كما ينظم ورش عمل ودورات تدريبية لتمكين الشركات من استيعاب التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها.